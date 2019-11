et Nicolas Scheffer

publié le 30/11/2019 à 19:04

L'attentat terroriste à Londres qui a fait deux morts, après qu'un ancien détenu ait attaqué au couteau des passants de Londres met en évidence l'accompagnement des anciens détenus. Comment les surveiller ?

L'assaillant, Usman Kahn, avait été condamné en 2012 pour avoir fomenté une attaque contre la Bourse de Londres, en lien avec un groupe terroriste de neuf personnes. "On est face à un individu dont on ne pouvait pas douter du sérieux des intentions. Avec son groupe, il avait fait des repérages pour préparer un attentat. Il confectionnait des bombes artisanales et recrutait d'autres personnes pour aller au Pakistan", souligne Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme.

La question du suivi après la détention est posée. "Il y a des profils comme Usman Kahn en France. Près de 500 individus ont été jugés par la justice Française pour des actes liés au terrorisme", souligne l'expert. 60 % des personnes condamnés pour terrorisme auront purgé leur peine d'ici l'année prochaine.

"C'est difficile d'évaluer la dangerosité"

Un dispositif de suivi a été mis en place pour suivre les plus dangereux. Au delà, la prison est aussi un lieu de propagande : 1.000 détenus condamnés pour du droit commun sont radicalisés. "Pour les surveiller, ça nécessite des moyens humains et des compétences", insiste Jean-Charles Brisard.

"C'est difficile d'évaluer la dangerosité de ces individus et la probabilité d'une récidive. En matière terroriste, la récidive est plus régulière", poursuit-il. En juillet, un attentat a été déjoué, préparé par une personne qui rentrait de Syrie.

En revanche, la justice a supprimé une grande partie des remises de peines pour les personnes condamnées pour terrorisme. "On a renforcé les peines pour les dirigeants terroristes qui peuvent être condamnés à la perpétuité réelle. Peut-être que pour certains terroristes, il faudrait l'assortir d'une rétention de sûreté", c'est-à-dire un enfermement au-delà de la peine pour des raisons de sécurité.

