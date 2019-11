publié le 28/11/2019 à 22:51

Après les déclarations de Macron sur l'OTAN avec son secrétaire général aujourd'hui, peut-on s'attendre à un retrait des soldats français au Mali ? Non parce que cela serait donner aux jihadistes l'occasion de triompher, de piétiner le sacrifice des treize militaires morts en les combattant.

Emmanuel Macron à une conception du rôle de la France qui n'est certainement pas celle de l'abandon. Au Sahel, les militaires français empêchent l'édification d'un empire islamiste qui dominerait une bonne partie de l'Afrique, de l'Atlantique à la mer Rouge. Si on regarde la carte, on verrait qu'en plus des pays du Sahel, le Sénégal, le Bénin, le Nigéria et le Soudan seraient des proies offertes aux jihadistes. Cet empire islamiste serait une menace directe pour la France et l'Europe.

Ces opérations sont meurtrières, elles coûtent cher et les résultats ne sont pas forcément là. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron fait pression sur les Européens pour qu'elle se manifeste en moyen et en hommes.

"Empêcher l'irréparable"

Pour des raisons historiques, la France entretient des liens particuliers avec l'Afrique. C'est l'avenir de l'Europe et de sa sécurité qui se joue sur ce continent. Il est vital, pour tous les Européens, de ne pas laisser le champ libre aux jihadistes.

Les alliés européens peuvent apporter des moyens et une présence. Une unité des forces spéciales est en cours de formation. Plusieurs pays européens ont fait savoir qu'ils aimeraient y participer comme l'Estonie, qui n'a pourtant pas de lien direct avec l'Afrique.



Sur place, il y a tout à revoir : les États sont très faibles, parfois corrompus, et ont été incapables de faire naître un sentiment national. Les rivalités ethniques s'amplifient, les jihadistes apparaissent de plus en plus souvent comme des autorités de substitution qui martyrisent, mais qui savent aussi organiser la vie des villages. Le rôle de la France est de tenir pour empêcher l'irréparable.

"L'Europe a besoin d'une crédibilité militaire"

Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron lance l'alarme et il a raison. Le chef de l'État a assumé ses propos sur l'Alliance atlantique qu'il avait déclarée en état de "mort cérébral" dans un journal anglais. En Syrie, les Etats-Unis et la Turquie agissent comme bon leur semble, sans concertation avec leurs alliés et sans tenir compte de leurs intérêts dans leur région. Pétrole, risques terroristes, immigration, aucun Européen ne peut se désintéresser du Proche-Orient.



Emmanuel Macron a raison de dire que l'Europe a besoin d'une crédibilité militaire pour se faire respecter. Mais l'Europe est incapable de se défendre sans l'aide américaine. Des pays comme l'Allemagne n'ont aucune envie d'amplifier leurs fâcheries avec Donald Trump par peur de représailles commerciales.



Les Européens se méfient traditionnellement de la prétention de la France à imposer sa vision politique et militaire qui lui permettrait de prendre le leadership d'une Europe indépendante. Emmanuel Macron a réussi son coup en donnant un coup de pied dans la fourmilière.