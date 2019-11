Attentat à Londres : le suspect abattu par la police portait un engin explosif factice

publié le 29/11/2019 à 17:40

La police britannique a indiqué traiter l'attaque à l'arme blanche survenue vendredi au London Bridge, un pont du centre de la capitale britannique, comme un "incident terroriste", tout en soulignant qu'il s'agissait d'une "précaution".

Lors de cette attaque, la police a ouvert le feu sur un suspect, en possession d'une arme blanche. Ce dernier portait également sur lui une ceinture d'explosifs factice, ont indiqué les autorités, qui ont annoncé sa mort quelques heures après cet attentat.

Plusieurs personnes ont été blessées lors de cette attaque, survenue un peu avant 14 heures dans un quartier très fréquenté de la capitale britannique.

Le Premier ministre Boris Johnson a indiqué sur Twitter être "tenu au courant de l'incident" qui a eu lieu à quelques jours d'un sommet de l'Otan réunissant à Londres mardi et mercredi de nombreux chefs d'Etat dont Donald Trump et Emmanuel Macron, et à moins de deux semaines des législatives du 12 décembre. Il a "remercié la police et les services de secours pour leur réaction immédiate".

