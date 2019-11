Terrorisme : la sœur des frères Clain condamnée à 9 ans de prison

et AFP

publié le 21/11/2019 à 10:24

Comme Abdelkader Merah, Anne Diana Clain portait le poids de son nom. Un poids qu’elle doit à ses deux frères Fabien et Jean-Michel partis en Syrie faire le jihad. Après avoir arpenté pendant plus de 10 ans les couloirs du pôle antiterroriste du parquet de Paris. Les deux hommes qui furent les voix francophones du groupe Etat islamique ont été tués au début de l'année 2019 en Syrie.

Anne Diana Clain a finalement été condamnée mercredi 20 novembre à Paris à 9 ans de prison pour avoir tenté de les rejoindre en Syrie avec son mari et ses quatre enfants, entre 2015 et 2016. Incarcérée depuis 3 ans, l’aînée de la fratrie a toutefois assuré avoir pris du recul sur la radicalisation de ses proches et son propre extrémisme religieux.

Le tribunal correctionnel a assorti la peine de Anne Diana Clain, 44 ans, d'une période de sûreté des deux tiers. Elle a été reconnue coupable du délit d'association de malfaiteurs à visée terroriste comme son époux Mohamed Amri, un Tunisien de 58 ans, condamné à dix ans avec deux tiers de sûreté et interdiction définitive du territoire français.