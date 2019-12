Prime d'activité : qui a le droit d'en bénéficier et comment l'obtenir ?

publié le 30/11/2019 à 07:01

C'est bientôt la fin du délai pour demander la prime d'activité. Ce samedi 30 novembre marque la clôture des inscriptions, sur le site de la CAF, pour bénéficier de cette aide qui profite à 5 millions de ménages français. Mais quels en sont les bénéficiaires et comment l'obtenir ?

La prime d'activité est un complément de revenu, versé tous les mois, aux salariés et travailleurs indépendants de plus de 18 ans, sous conditions de ressources. Elle existe depuis 2016 et a été élargie le 1er janvier 2019 en réponse aux manifestations des Gilets Jaunes.

Pour une personne seule sans enfant, ce plafond est désormais fixé à 1,5 SMIC, soit environ 1.790 euros nets par mois (contre un plafond de 1560 euros nets avant 2019). Les étudiants salariés et apprentis peuvent également en profiter, à condition qu'ils perçoivent au moins 78% du SMIC, soit un salaire net mensuel d'au moins 932 euros.

Le montant de la prime d'activité n'est pas le même pour tous : il est évalué à partir des revenus des bénéficiaires d'une part, et de leur situation familiale d'autre part. En moyenne, ce complément de revenu s'élève à 160 euros mensuels. Sur son site, la CAF propose un simulateur afin de s'assurer de son éligibilité. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour en faire la demande.