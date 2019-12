publié le 01/12/2019 à 08:42

Une profession qui coûte chère. Un couple d’éleveurs de cochons habitant dans le Nord a été condamné par la justice à payer près de 60.000 € à leur plus proche voisine, qui estime que les animaux font trop de bruit et sentent trop fort. Face à cette somme astronomique, le couple Delval a été soutenu par la mobilisation d'agriculteurs qui se sont réunis à Douai ce samedi 29 novembre pour contester cette décision de justice. Près de 200 personnes et 110 tracteurs étaient présents sur place.

Émue, Nathalie Delval ne s'atendait pas à un tel soutien des agriculteurs : "C'était dur et là aujourd'hui, cela résume les trois années que l'on a passé à se battre". Tout commence en 2016 lorsque les voisins des Delval décident de porter plainte contre les désagréments liés à l'exploitation des cochons.

En réalité, les voisins veulent valoriser leur terrain de 5.000 mètres carré pour en faire des logements. En justice, le jugement tombe et les éleveurs ont trois mois pour déplacés leurs cochons. Un délai jugé "trop court" par Nathalie Delval qui se voit infliger 200€ de pénalité par jour de retard et donc 58.700€ après trois ans.

Les agriculteurs pointent du doigt un nouvel "agri-bashing" : "C'est exactement ce que les gens veulent une petite ferme familiale et même ça, ça dérange", quand d'autres soulignent que "60.000€, cela peut les mettre sur la paille". Une cagnotte Leetchi a été ouverte pour venir en aide au couple d'éleveurs et compte aujourd'hui près de 6.000€.

