et AFP

publié le 01/12/2019 à 10:23

Le Sud-est de l'Hexagone fait de nouveau face à un violent épisode pluvieux. En conséquence, Météo France a placé les départements du Var et des Alpes-Maritimes en alerte rouge pluie-inondation dans la matinée de ce dimanche 1er décembre. Face à cet "épisode méditerranéen marqué", les Alpes-de-Haute-Provence sont quant à elles passées en alerte orange, précise le communiqué publié à 10h.

Le niveau d'alerte rouge correspond à un état d'alerte maximale, fixé par Météo France. ll fait état d'un phénomène météo "d'intensité exceptionnelle" et qui représente un danger pour la population. Des risques de crues fortes sur les cours d'eau des départements concernés sont également à prévoir.

Les parties est du Var et ouest des Alpes-Maritimes sont les plus menacées. Ces deux départements comptent respectivement 82 et 66 communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, à la suite des dégâts causés par un précédent épisode méditerranéen le samedi 23 novembre. Un phénomène qui avait entraîné la mort de 6 personnes dans le Var.

Le Var et les Alpes-Maritimes passent en alerte rouge aux intempéries Crédit : Capture d'écran Météo France