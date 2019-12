publié le 01/12/2019 à 18:16

Les blocages des dépôts pétroliers se poursuivent en Bretagne. Depuis jeudi 28 novembre, des professionnels du BTP empêchent les accès de 4 dépôts, entraînant la fermeture de station-services non approvisionnées.

Dimanche 1er décembre, la préfecture du Finistère a pris un arrêté réquisitionnant plusieurs stations du département pour que les services prioritaires comme les secours ou la police, puissent être approvisionnés en carburant, afin "de garantir la continuité du service", souligne la Préfecture dans un communiqué. Au total, ce sont 11 stations, de Brest, Quimper, Morlaix et Châteaulin, qui sont réservées aux véhicules d'urgence.

Faute de carburant, plusieurs stations ont fermé leur portes, en Bretagne, ce week-end, notamment dans l'ouest de la région. En prévision des pénuries, de nombreux automobilistes se sont rués sur les pompes ouvertes pour faire leur plein.

Les manifestants pestent contre la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) prévue dans le projet de loi de fiances 2020. Le Finistère, en particulier Brest et Quimper, est le département le plus touché, selon une carte collaborative proposée par le quotidien Le Télégramme.

Une rencontre est prévue, lundi 2 décembre au ministère de l'Économie avec les professionnels du BTP, avant la journée de grève du 5 décembre qui s'annonce importante.

Nous avons mis en ligne une carte collaborative des stations en rupture de carburants en #Bretagne, suite au blocage des dépôts pétroliers. N'hésitez pas à participer et à partager ! https://t.co/LriZ4JpiDV pic.twitter.com/XfePRfuYiS — dataspot (@dataspotTLG) November 30, 2019