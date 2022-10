Énergie : que devra-t-on faire (ou pas) lors d'une journée "rouge" cet hiver ?

La France s'apprête à vivre un hiver qui pourrait parfois s'avérer tendu en matière de capacité énergétique. Pour éviter les risques de pénurie, le gouvernement a d'ailleurs récemment présenté un plan de sobriété énergétique visant aussi bien les entreprises que les particuliers.

Malgré les efforts mis en place, le pays pourrait se retrouver dans les mois à venir dans le rouge. Si les grosses coupures devraient être évitées, certains ajustements possiblement déplaisants pourraient intervenir. Une application a été conçue par RTE afin de suivre en temps réel la consommation électrique nationale et permet d'être alerté d'un éventuel risque de coupure. Cet outil, appelé Ecowatt, se présente sur son internet comme "la météo de l'électricité".

C'est par cet outil que la population sera prévenue d'un éventuel risque de coupure et sera donc encouragée à faire preuve de responsabilité.

Décaler certains usages

En cas d'alerte rouge, les habitants concernés par un risque de coupure seront donc appelés à modifier certaines habitudes de vie. Sur le site Ecowatt, des "écogestes" ont ainsi été indiqués et recommandent aux particuliers d'"éteindre les lumières inutiles", de "réduire autant que possible la température de chauffage", et de "décaler certains usages domestiques" tels que l'utilisation du lave-vaisselle ou de la machine à laver.

Les usagers seront aussi encouragés à "modérer l'utilisation de certains appareils de cuisson" en évitant des cuissons trop longues et consommatrices d'énergie. Les propriétaires de voitures électriques devront aussi décaler leur rechargement de véhicules à des périodes de tensions moindres.

