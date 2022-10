Les infos de 12h30 - Énergie : un plan de sobriété énergétique pour les entreprises

Les entreprises aussi concernées par un plan de sobriété énergétique à travers plusieurs actions à mettre en place. Le gouvernement souhaite proposer de chauffer les locaux à 19 degrés maximum et de n'activer la climatisation qu'à partir de 26 degrés. Autre proposition, réguler la température d'un bâtiment en cas d'inoccupation pendant 48 heures, le week-end par exemple, à 16 degrés.

Autre proposition, éteindre la lumière s'il n'y a plus personne dans l'entreprise à 1h du matin. Cette demande concerne l'éclairage extérieur. Lors d'une réunion entre collègues, il est conseillé de privilégier l'audio plutôt que la vidéo et archiver aussi ses mails. C'est moins consommateur. La désignation d'un référent "sobriété énergétique" au sein de l'entreprise est aussi au programme.

Les transports sont aussi visés. Il faudra opter pour le train plutôt que l'avion sauf si le trajet dépasse les 4 heures et qu'un aller-retour prend plus de 6 heures sur les rails. En cas d'utilisation de l'avion, les lignes régulières sont à privilégier au profit des jets privés. Toutes ces actions, à destination des entreprises, sont préconisées et non obligatoires. Un site permettra aux entreprises de suivre les objectifs de sobriété tout au long de l'hiver.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a été renvoyé, lundi 3 octobre, en procès devant la Cour de Justice de la République. Pour rappel, l'ancien avocat est soupçonné de conflits d'intérêts.

Affaire Quatennens - La femme d'Adrien Quatennens a bien déposé une plainte contre son mari le 26 septembre dernier. Le député de la France Insoumise était déjà visé par deux mains courantes.

Royaume-Uni - La Première ministre Liz Truss a finalement décidé de ne pas baisser les impôts des plus riches. En pleine crise des prix de l'énergie, cette mesure était pour le moins contestée par la population britannique.

