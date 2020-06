publié le 19/06/2020 à 18:45

La vitesse va-t-elle bientôt passer à 110 km/h sur les autoroutes françaises ? C'est en tout cas ce que souhaite la convention citoyenne réunie depuis ce vendredi matin pour trancher sur la liste de mesures qu'elle soumettra à Emmanuel Macron. Les 150 citoyens, tirés au sort, doivent proposer leurs solutions pour limiter le changement climatique. Le résultat de leurs travaux sera remis au gouvernement dimanche 21 juin.

Parmi les mesures adoptées ce vendredi 19 juin, l'abaissement de la vitesse à 110km/h sur l'autoroute est celle qui a fait le plus réagir. Brigitte du Var est pour "pour qu'il y ait moins d'accidents de la route." Un autre citoyen, Pierre, a fait remarquer que des pays comme le Brésil ou la Suède ont déjà adopté cette mesure.

D'autres ne sont pas d'accord : "Je crains le report des véhicules sur les routes nationales et départementales par rapport au coût engendré par les autoroutes". À l'argument selon lequel l'abaissement de la vitesse devrait permettre de réduire la pollution de 20%, Erwan rétorque : "J'ai fait des essais à la sortie du confinement avec ma voiture personnelle et je peux vous dire que pour ce qui est des voitures de Monsieur Toutlemonde ce n'est pas 20% mais 10 à 12%."

La mesure n'a été adoptée qu'à 60% donc elle a peu de chances d'être retenue par le gouvernement. En revanche, d'autres ont été votées pratiquement à l'unanimité : la baisse de la TVA sur les billets de train, une prime mobilité jusqu'à 1.800 euros ou encore réserver des voies d'autoroutes au co-voiturage.

À écouter également dans ce journal

Municipales à Marseille - À 9 jours du second tour, le candidat RN Stéphane Ravier, arrivé 3e au premier tour, annonce qu'il se constitue partie civile dans l'enquête préliminaire ouverte par le parquet après des soupçons sur des procurations simplifiées et possiblement illégales, proposées par deux candidates de la liste LR conduite par Martine Vassal.

Nordahl Lelandais - L'ancien maître-chien est renvoyé aux assises pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. La famille du militaire souhaitait qu'il soit jugé pour assassinat, ce qui implique la préméditation. Nordahl Lelandais doit également être jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys.



Football - La Ligue de Football professionnelle ne veut pas d'une Ligue 1 à 22 clubs, le maintien s'éloigne pour Amiens et Toulouse. La décision du Conseil d'administration de la Ligue doit être entérinée par les assemblées générales de la Ligue et de la Fédération la semaine prochaine.