publié le 12/06/2020 à 17:05

La SNCF a-t-elle vu trop grand ? Les réservations ne se bousculent pas, à tel point que certains clients ont eu la désagréable surprise de recevoir un message disant que leur train était annulé.

La compagnie ferroviaire assume d'avoir annulé plusieurs TGV qui n'étaient pas assez remplis. Le taux d'occupation enregistré pour le mois de juillet est de 15% à peine, et de 6% pour le mois d'août. Voilà pourquoi la SNCF a décidé de rationaliser la circulation de ses trains à grande vitesse.

La société a regardé lesquels étaient les moins remplis et les a tout simplement supprimés. Cela ne représente que 5% des TGV cet été, et tous les clients concernés ont déjà été contactés et peuvent échanger ou annuler les billets sans frais supplémentaire. D'autres trains sont en effet bien souvent disponibles quelques heures avant ou après le train ayant été annulés.