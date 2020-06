Municipales à Marseille : Martine Vassal perd encore du terrain

publié le 17/06/2020 à 18:03

Une femme dans le fauteuil de Jean-Claude Gaudin à Marseille, c'est acquis. Oui, mais laquelle ? La dauphine de l'actuel maire, Martine Vassal, se retrouve distancée dans les sondages par la candidate du Printemps marseillais, qui a réussi à faire la synthèse à gauche.

D'après un sondage Ifop Fiducial, Michèle Rubirola est donnée gagnante à 36%, loin devant la candidate des Républicains à 29%. Et elle bénéficie d'une vraie dynamique dans la campagne.

Ces sept points d'avance montrent un nouveau rapport de force, quand on sait qu'à l'issue du premier tour Michèle Rubirola n'avait devancé Martine Vassal que d'un seul point.

Le Printemps marseillais semble avoir réussi à cristalliser une large partie des oppositions. PS, PC, France insoumise, écologistes… mais aussi un certain nombre de collectifs avec un point commun principal : mettre fin à 25 ans de règne d'une droite qu'ils disent "épuisée".

"Quand les sondages sont bons, on est plutôt contents. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe avec les Marseillais, et on sent de jour en jour une dynamique monter. Les Marseillais se disent que c'est possible pour la première fois depuis des décennies, ils vont pouvoir changer le destin de cette ville", a déclaré le socialiste Benoît Payan, porte-parole du mouvement.

Martine Vassal, la candidate LR, est extrêmement remontée. Une affaire de soupçons de procurations frauduleuses a éclaté en cours de sondage, avec de nouvelles perquisitions à la mairie centrale mardi 16 juin. Ces révélations auront-elles un impact sur les électeurs de droite qui ne se sont pas mobilisés au premier tour ? C'est la crainte de Martine Vassal qui jure haut et fort qu'elle n'a jamais fraudé.

"Je ne veux pas qu'on nous vole cette élection. On nous vole le premier tour parce qu'on nous dit la veille au soir que si on sort on risque d'attraper le virus et de mourir… Et donc là, il y a eu un taux d'abstention énorme et on peut le comprendre. Maintenant, on essaie d'atteindre ma probité pour que les gens restent chez eux !" Dernière ligne droite dans cette campagne, qui risque d'être turbulente jusqu'au dernier moment.