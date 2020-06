Ile-de-France : la pollution de l'air reprend son niveau d'avant confinement

publié le 10/06/2020 à 12:54

Alors que les émissions avaient été divisées par quatre pendant le confinement, on a pu assister à un retour au seuil habituel de la pollution atmosphérique. C'est ce que confirme un communiqué de Airparif, une association surveillant la qualité de l'air en Île-de-France.

"Sur la période du 11 au 31 mai, la reprise progressive des activités, et particulièrement du trafic, a conduit à une remontée des quantités de polluants rejetés dans l'atmosphère pour les oxydes d'azote et les particules à des niveaux équivalents à 80% des émissions observées avant le confinement, et jusqu'à 90% pour le boulevard périphérique", annonce l'association.

"Les émissions de CO2 sont également reparties à la hausse, avec une augmentation jusqu'à 80% des niveaux habituels", confirme Airparif.

Confinement et concentration Crédit : Airparif

Les effets du "déconfinement" n'auront donc pas tardé à se faire sentir. Airparif illustre ici le lien entre pollution atmosphérique et trafic routier. Il est à noter que la concentration des polluants diffère selon la ville de Paris intra-muros ou certaines communes d'Ile-de-France. L'usage d'un vélo reste une alternative viable et efficace pour lutter contre la pollution.

La pollution de l'air est un facteur aggravant des problèmes respiratoires, générant asthme, difficultés respiratoires. En pleine épidémie de Covid-19, maladie qui touche les poumons, Airparif appelle à la vigilance.