publié le 19/06/2020 à 13:13

Ce vendredi 19 juin, les camions des éboueurs du Calvados sont restés au dépôt. Un hommage et une grève à la fois. Il y a deux semaines tout juste, un éboueur du Fresne-Camilly mettait fin à ses jours. Il avait été licencié pour avoir bu deux bières pendant ses heures de service. L'homme avait laissé une lettre à ses pieds, incriminant la direction de son entreprise.

Aujourd'hui, les salariés de la Coved dénoncent leurs conditions de travail. Pour cette journée de grève, l'émotion était encore très forte quinze jours après le décès de Stephano Patry. "On n'a toujours aucun mot de soutien des responsables, du directeur", déplore Yannick Martin, le représentant de la CGT.

"Lors de la réunion lundi, la DRH m'a pris à part et m'a dit : 'Faut arrêter de faire la chialeuse, la pleurnicheuse devant les médias. Le directeur m'a dit : 'On ne se suicide pas pour un licenciement'. Mais si, il y a des gens qui se suicident pour un licenciement, la preuve", s'insurge le syndicaliste.

On a déposé plainte samedi dernier pour homicide involontaire Le frère de Stephano Patry au micro de RTL.





Émotion et colère pour la cinquantaine de collègues présents ce vendredi matin, et parmi eux, il y avait le frère du défunt. "Ça me touche parce que je me dis que Stephano était bien aimé de ses collègues. On a déposé plainte samedi dernier pour homicide involontaire", confie-t-il. "On ne licencie pas quelqu'un au bout de 25 ans pour une petite faute. Ils auraient pu lui donner une sanction", assure le frère de l'éboueur qui s'est donné la mort.

La grève prend fin ce vendredi 19 juin au soir chez les salariés de la Coved, mais d'autres journées d'actions sont prévues ces prochains jours.

