Nordahl Lelandais renvoyé aux assises pour le "meurtre" du caporal Noyer

publié le 19/06/2020

Nouveau rebondissement dans l'affaire Noyer. Les juges d'instruction de Chambéry ont renvoyé Nordahl Lelandais devant les assises de Savoie pour le "meurtre" du caporal survenu en avril 2017, a annoncé ce vendredi 19 juin le parquet. Les magistrats ont donc suivi les réquisitions du parquet.

La famille du jeune militaire souhaitait la qualification d'"assassinat" (qui introduit la préméditation dans l'homicide) ne pourra pas faire appel. Seule la défense du prévenu peut introduire un recours.

Le 20 février dernier, le père d'Arthur Noyer avait exprimé sa colère sur RTL : ""Quand on voit sur les vidéos de la ville un prédateur en chasse d'une victime, quand on le voit tourner à pied et tourner en voiture, si ce n'est pas de la préméditation, où est-elle ?, interroge-t-il. Il cherchait sa proie, il chassait. Il avait besoin d'assouvir des instincts. Et qu'à un moment donné, cette interprétation revienne à une seule personne dans son bureau, en tant que famille on ne peut pas admettre ça."

L'ancien militaire Nordahl Lelandais est mis en examen dans cinq affaires : pour les meurtres de Maëlys, Arthur Noyer et pour agressions sexuelles sur trois de ses petites cousines. Il pourrait être mis en cause dans une quarantaine d'autres dossiers.