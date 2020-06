publié le 19/06/2020 à 07:29

Une jeune fille sauvée grâce à une boulette de papier. C’est visiblement le seul moyen qu’a trouvé cette adolescente de 15 ans pour appeler à l’aide. Un message jeté par la fenêtre de son appartement à Limoges. C’est un ouvrier qui travaillait en bas de l’immeuble qui a reçu cette feuille de papier chiffonnée.

À l'intérieur, un message plus qu'alarmant, griffonné à la main : "Aidez-moi s'il vous plaît, je suis mariée de force. Âge : 15 ans. Appelez la police". L'ouvrier s'exécute et apporte immédiatement le papier au commissariat. Les policiers se rendent à l'adresse indiquée sur le message. Ses parents ouvrent et la jeune fille montre ses jambes couvertes d'ecchymoses.

Elle explique que ce sont des coups de fil électrique. Elle raconte également que ses parents, Kosovars d'origine, ont convenu d'un mariage arrangé, en plus d'une dot de 15.000 euros, mais qu'elle refuse ce mariage, d'où les coups de son père. En attendant les suites de l'enquête, l’adolescente a été placée en foyer pour la protéger des ses parents, qui n'ont pas encore été entendus par la police.

À écouter également dans ce journal :

Union européenne - Nouveau sommet européen ce vendredi 19 juin. Au cœur des discussions, le plan de relance post-Covid-19. Le Conseil européen en vidéo-conférence est en effet une étape importante pour avancer sur le plan de relance post-coronavirus proposé par la Commission européenne, un plan inédit de 750 milliards d’euros, dont 500 milliards de subventions.

Haine en ligne - La loi Avia ne verra pas le jour, du moins sous cette forme. Dans une décision, le Conseil constitutionnel a, ce jeudi 18 juin, censuré le texte défendu de la députée LaREM de Paris, Laetitia Avia. Un revers pour la majorité. Décelant "une atteinte à la liberté d’expression", les Sages en ont invalidé ses deux mesures phares.

Édouard Philippe - Le Premier ministre est de plus en plus populaire : +8 points dans le dernier sondage BVA pour RTL et Orange. Après avoir progressé de 5 points en mai, la cote de popularité du Premier ministre enregistre une nouvelle hausse très significative de 8 points et ce sont désormais 54% des Français qui déclarent avoir une bonne opinion de lui.