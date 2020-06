publié le 19/06/2020 à 16:57

Il n'y aura pas autant de manifestations que prévues, samedi 20 juin à Paris. La Préfecture de police de la capitale a annoncé dans un communiqué l'autorisation de quatre rassemblements sur les sept initialement organisés.



Trois cortèges partiront donc ce samedi, deux d'entre eux ont pour lieu de départ la place de la Nation à 14 heures et rejoindront Stalingrad pour une dispersion prévue prévue à 18 heures 30. Une troisième partira à 15 heures de la place de la République avec pour lieu de dispersion la place du Châtelet avec une arrivée prévue à 18 heures. Enfin le dernier cortège a pour lieu de rassemblement la place de la République avec un départ à 13 heures et aura pour lieu d'arrivée le 58, rue des Amandiers à 22 heures.

Trois rassemblements sont donc annulés et parmi eux, une manifestation de la communauté tchétchène qui voulait se tenir sur deux lieux possibles : place de la Bastille et place du Palais Royal entre 14 et 17 heures.

"La tenue de ce rassemblement en lien avec des affrontements communautaires ayant eu lieu à Dijon et à Nice, fait apparaître l’existence de risques de troubles à l'ordre public pouvant générer des désordres et des violences", a justifié la Préfecture de police de Paris dans son communiqué.

#Manifestation | En application du décret du 14 juin 2020, le préfet de Police autorise 4 manifestations prévues ce samedi 20 juin 2020 et en interdit 3.



➡️ Consultez notre communiqué de presse pour plus de précision. pic.twitter.com/AdrWLdXiho — Préfecture de Police (@prefpolice) June 19, 2020

Les organisateurs des quatre rassemblements autorisés se sont engagés à faire respecter les règles sanitaires liées à la crise du coronavirus.