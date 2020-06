Municipales à Marseille : deux candidates LR soupçonnées de fraude

publié le 16/06/2020 à 17:10

Martine Vassal, candidate des Républicains à la mairie de Marseille, soutenue par Jean-Claude Gaudin, se retrouve indirectement empêtrée dans une affaire de soupçons de fraude. À moins de 15 jours du second tour, la campagne des municipales a pris un tournant judiciaire qui pourrait impacter le résultat du scrutin.

Les domiciles de deux candidates des Républicains, qui mènent les listes de Martine Vassal dans les VIe, VIIIe, XIe et XIIe arrondissements, ont été perquisitionnés lundi 15 juin après l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet. Enquête portant sur des soupçons de fraude aux procurations.

L'hebdomadaire Marianne et France 2 ont révélé que Géraldine Lapalus (actrice du téléfilm Camping Paradis et candidate dans les VIe et VIIIe arrondissements) et Monique Devouge (XIe et XIIe arrondissements) étaient soupçonnées d'avoir eu recours à la pratique illégale des "procurations simplifiées".

Ordinateurs et téléphones saisis

Dominique Laurens, la procureure de Marseille, a précisé que les enquêteurs cherchaient à caractériser de possibles "manœuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration" ainsi que des "faux et usages de faux".

Selon La Provence, les ordinateurs et téléphones de Géraldine Lapalus et Monique Devouge ont été saisis lors des perquisitions.

Martine Vassal, indirectement concernée par cette affaire, a réagi sur BFM : "Je ne suis pas une fraudeuse, je ne l'ai jamais été et ce n'est pas maintenant que je vais commencer à l'être. (…) Si des faits avérés sont confirmés, (...) je serai intraitable sur ces faits-là et les personnes qui les ont commis."