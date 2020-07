publié le 11/07/2020 à 18:53

Bison Futé avait vu rouge sur les routes et il n’avait pas menti. Prendre la route aujourd’hui a été très compliqué, avec jusqu’à 1.000 kilomètres de bouchons au moment du pic, à la mi-journée. Entre Lyon et Valence par exemple, on comptait 100 kilomètres d’embouteillages sur l’autoroute A7.

Émilie est en train de mettre plus de 4h à les traverser et elle commence à en avoir marre : "Je craque mais bon, je vais pas craquer au téléphone. J’en vois pas la fin". Entre le ras-le-bol des enfants et les négociations pour savoir qui gère la musique, il faut garder son calme. Mais les futurs vacanciers sont plutôt philosophes.

Marie est partie à 10h de Strasbourg direction Perpignan avec ses deux enfants. Après déjà 8h de route, elle enchaîne les bouchons : "Au niveau de Genève, ça ralentissait et on s’est arrêtés après avoir passé Lyon parce qu’on a entendu qu’il y avait des accidents donc on fait une petite pause avant de se lancer dans les gros bouchons".

Pour supporter les ralentissements, Mehdi et Sarah ont une technique : "Faire des pauses, profiter des pauses, profiter du temps présent et débuter les vacances sur l’autoroute." C’est leur sixième pause de la journée : "On retrouve le sourire quand on prend une pause d’une heure et demie, deux heures. Ça nous aide beaucoup à patienter."

Et puis, il y a ceux qui ont pris la route en milieu d’après-midi comme Renaud, originaire de Dijon : "De toute façon, le samedi est mort donc à un moment, c’est pas si grave que ça." Ce sera la seule pause de la journée pour arriver à Béziers avec un programme : "Repos, piscine, barbecue et rosé. C’est le gros programme".

