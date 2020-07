publié le 09/07/2020 à 13:43

Une jeune gendarme de 25 a été tuée samedi 4 juillet par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier. Ce jeudi 9 juillet, Gérald Darmanin a prononcé un discours d'hommage.

Le cercueil de Melanie Lemé était entouré d'un drapeau tricolore, la coiffe de cette jeune gendarme trônait dessus. C'est une cérémonie extrêmement émouvante qu'a présidée ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin à Mérignac en hommage à cette jeune femme très investie dans sa mission, fauchée par un conducteur qui voulait échapper à un contrôle routier samedi 4 juillet à Port Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne.

Un cercueil accueilli par la musique de la garde républicaine. Beaucoup de collègues de Mélanie avaient les yeux rougis devant le discours de Gérald Darmanin : "25 ans, elle avait 25 ans. La République veut vous dire que votre engagement n'est pas vain et qu'il ne le sera jamais."

Même après la fin de la cérémonie de nombreux participants sont restés sous le soleil de plomb pour discuter par petits groupes, notamment les maires du Lot-et-Garonne, venus sur place en délégation : "C'était une battante et à cet âge on a pas le droit de mourir même si on est au service de la population", regrette un maire. "Cela ma beaucoup choqué. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, une grande sportive et quelqu'un qui défendait son métier bec et ongle comme on dit", confie un autre. Guillaume qui travaillait avec elle s'exprime à son sujet : "Elle était une amie et une soeur pour beaucoup d'entre nous, une personnalité marquante".

Melanie Lemé a été élevée au grade de major et elle a reçu la légion d'honneur à titre posthume. Elle sera inhumée en Normandie dans son village de la Ferté-Macé lundi prochain.

