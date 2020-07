publié le 11/07/2020 à 06:48

En état de mort cérébrale depuis 5 jours, Philippe Monguillot, chauffeur de bus agressé à Bayonne lors d'une violente agression est décédé ce vendredi 10 juillet à 17h30. "Le décès de Philippe Monguillot, lâchement agressé dimanche à Bayonne pour avoir accompli son travail, nous touche en plein cœur", a écrit Jean Castex dans un tweet.

"La République reconnaît en lui un citoyen exemplaire et ne l'oubliera pas. La Justice punira les auteurs de ce crime abject", a ajouté le Premier ministre. "On veut dire merci à tout le monde, toutes les personnes ont été là depuis dimanche et qui sont encore là. C'est énormément de soutien, énormément de force que vous nous donnez", nous a confié la fille de Philippe Monguillot. "On a un gros combat judiciaire qui nous attend", a-t-elle ajouté.

Philippe Monguillot a été victime d'une agression "d'une extrême violence" alors qu'il voulait contrôler le ticket d'une personne et exigeait le port du masque pour trois autres. Âgés de 22 et 23 ans et connus des services de police, deux hommes soupçonnés d'avoir porté les coups ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroués

