Ségur de la santé : accord trouvé avec les syndicats sur les salaires à l'hôpital

et AFP

publié le 11/07/2020 à 00:18

Un accord avec les syndicats de l'Usa Santé, la CFDT et Force ouvrière sur le sujet de la revalorisation des salaires paramédicaux et non-soignants a été trouvé vendredi 10 juillet.

Les trois signatures de ces syndicats permettent au gouvernement d'obtenir l'accord majoritaire souhaité d'ici lundi par le Premier ministre, Jean Castex.

Dans un communiqué, Françoise Kalb, secrétaire nationale de l'Unsa Santé a indiqué que le protocole d'accord qui allait être signé "marque une certaine reconnaissance au personnel", après "10 ans de blocage du point d'indice".



Par conséquent, l'Unsa "apposera sa signature" au document, "ardemment négocié" avec le gouvernement. La CFDT et Force ouvrière avaient annoncé quelques heures plus tôt qu'elles signeraient elles aussi le protocole d'accord, qui porte sur une enveloppe globale de 7,5 milliards d'euros.

L'accord prévoit 20 mesures

Le document, après sept semaines de tractations et une ultime séance de négociation marathon dans la nuit de mercredi à jeudi, prévoit 20 mesures, dont l'augmentation générale de 183 euros, pour moitié en septembre, puis en mars 2021.

"Il y a des moments où il faut conclure" et "c'est le moment de conclure", a déclaré Laurent Berger, en se disant "très fier que la CFDT sache être très ferme en négociation et à la fin acter le compromis, parce qu'il est positif pour les travailleurs".

Son homologue de Force ouvrière, Yves Veyrier, a pour sa part salué sur RFI "un compromis qui a de l'allure", incluant aussi "des dispositions sur les améliorations de carrières pour les aides-soignantes (et) les infirmiers".

La CGT et SUD, sans se prononcer à ce stade, se sont dites plus que réservées : avec quatre autres organisations, elles ont appelé à une "journée d'action nationale" et une manifestation à Paris le 14 juillet, affirmant que "le Ségur de la santé est une imposture".