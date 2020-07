publié le 08/07/2020 à 18:41

Trois jours après l'agression d'un chauffeur de bus, dimanche 5 juillet, la ville de Bayonne demeure sous le choc. Ce mercredi, une marche blanche, organisée par les proches de la victime toujours en état de mort cérébrale, s'élancera en début de soirée depuis le lieu de l'agression.

Ses quatre agresseurs présumés ont tous été mis en examen, dont deux pour "tentative de meurtre". Ces deux hommes de 22 et 23 ans, sont suspectés d'avoir porté les coups les plus violents au chauffeur de bus et étaient déjà connus des services de police pour des problèmes d'alcool et de drogue. De passage à Bayonne au moments des faits, ils n'ont aucune attache particulière avec la ville basque.

Parmi les deux autres suspects figure un trentenaire, qui vit seul dans un appartement du quartier Balichon. Il est décrit par ses voisins comme un marginal connu pour des nuisances et une consommation régulière d'alcool et de stupéfiants. "Il faisait peur et on savait qu'un jour il se passerait quelque chose avec lui", ont même déclaré des riverains. Le quatrième homme mis en examen a 32 ans. Les quatre suspects sont actuellement en prison, ayant été placés en détention provisoire.

