publié le 16/05/2020 à 19:29

Premier week-end déconfiné pour les Français. Les sites emblématiques qui accueillent en temps normal des milliers de visiteurs ont repris vie ce samedi 16 mai, après deux mois de fermeture. C'est le cas du Mont Saint-Michel par exemple, mais aussi du sanctuaire de Lourdes, qui a pu ouvrir partiellement ses portes à 14 heures.

Pas de célébration de culte ni d'accès aux piscines, port du masque obligatoire, marquage au sol... Pour assurer la sécurité sanitaire des pèlerins et des malades, les conditions d'accès sont très restreintes. Tous les pèlerins présents cet après-midi ont pu rentrer dans le sanctuaire.

Mais cette réouverture n'a pas vraiment rassuré certains comme Thierry : "C'est émouvant quand même de voir l'organisation. Ça prend au cœur. On a peur, on ne sait pas où on va, est-ce que ça va durer, on est vraiment angoissés".

À écouter également dans ce journal

International - Les frontières de l'Italie seront ouvertes aux touristes européens à partir du 3 juin. La période de quarantaine demandée aux visiteurs étrangers ne sera pas nécessaire. Les Italiens pourront par ailleurs voyager librement dans l'ensemble du pays sans limitation.

Déconfinement - Les contrôles d'attestation ont été renforcés ce week-end notamment sur les routes et dans les gares. Pour rappel, il est interdit de se déplacer au-delà de 100 km sauf motifs impérieux. Et certains ont eu bien du mal à se justifier ce samedi 16 mai.

Faits divers - Une trentaine de deux-roues a participé à un rodéo sauvage ce samedi 16 mai dans la nuit, pourchassée par un peloton de policiers à moto sur l'A1 au nord de Paris. Un des fonctionnaires a été percuté par une voiture.