Déconfinement : peut-on refuser de porter un masque sur son lieu de travail ?

publié le 12/05/2020 à 06:48

Les questions liées au déconfinement et aux règles sanitaires sont nombreuses. Parmi celles posées, on retrouve les interrogations concernant le port du masque au travail et à la possibilité pour un employé d’être sanctionné en cas de refus d’en porter. Il s'avère que la sanction est possible, mais l’employeur doit en amont mettre en place toute une série de protocoles de protection.

Il s’agit de la responsabilité de l’employeur envers le salarié, avec comme contrainte de mettre en place un périmètre de sécurité de 4m2 par salarié, s’assurer qu’il n’y a pas trop de monde dans le même espace, établir des parcours dans l’entreprise pour éviter que les gens ne se croisent et mettre à disposition du gel hydroalcoolique.

Les employés doivent être informés de tout cela, clairement, et si l’employeur veut aller plus loin et imposer le port du masque, il doit fournir des masques grand public en nombre suffisant. Si tout est mis en place mais qu’un salarié refuse de porter le masque, il s’expose à une sanction disciplinaire qui peu aller jusqu’au licenciement.