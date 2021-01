publié le 09/01/2021 à 19:22

Malgré l'opposition des élus locaux, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé samedi que le couvre-feu dans le département serait avancé à 18h00 à partir de dimanche. Ce samedi, Renaud Muselier, président du conseil général de la région PACA et président des Régions de France était l'invité de RTL.

"On ne peut pas nous prouver scientifiquement qu'entre 18 heures et 20 heures, il y a une amélioration dans le cadre de l’épidémie sanitaire", dénonce-t-il. Ces mesures qui sont censées lutter contre la propagation du variant de coronavirus en provenance du Royaume-Uni, ne sont pas adaptées selon Renaud Muselier car "c’est le quatrième variant, il y a une maîtrise de la situation sous couvert de ce qui a été engagé par l’État français et que nous appliquons au niveau régional comme au niveau départemental, sur le traçage et l’isolement", explique le président de la région PACA.

"Les méthodologies de traçage et d’isolement en Grande-Bretagne n'ont rien à voir avec celle de la France. Ils ont un système de soins qui n’a rien à voir avec le nôtre", ajoute-t-il. "J’aimerais qu’on ait des chiffres et des critères qui soient toujours les mêmes. Je suis un médecin j’ai l’habitude de faire de la médecine et quand on fait de la médecine on travaille toujours sur les mêmes données", a lancé Renaud Muselier.

