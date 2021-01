Coronavirus : que sait-on des deux nouveaux variants ?

publié le 08/01/2021 à 21:05

Depuis l'apparition du Sars-CoV-2, les scientifiques ont observé de multiples mutations du virus, la grande majorité sans conséquence. Néanmoins, d'autres, comme ceux découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, peuvent lui donner un avantage pour sa survie, dont une plus grande transmissibilité. Ce qui inquiète la communauté internationale.

Détecté en novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, désormais appelé VOC 202012/01, trouve "probablement" son origine dans le sud-est de l'Angleterre en septembre, selon l'Imperial College de Londres. Il s'est rapidement étendu dans tout le Royaume-Uni et a été détecté dans des dizaines de pays, des États-Unis à la Corée du Sud en passant par l'Inde et le Danemark. La plupart de ces cas sont liés au Royaume-Uni, mais pour quelques-uns, aucun lien n'a pu être retracé, prouvant que ce variant s'est déjà implanté localement.

C'est ce qui se passe au Danemark, un des pays qui séquence le plus d'échantillons : ses autorités sanitaire ont recensé 90 cas du variant britannique et estiment qu'il sera majoritaire dans le pays d'ici mi-février. Un autre variant, appelé 501.V2, est désormais majoritaire en Afrique du Sud. Il a été détecté dans des échantillons remontant au mois d'octobre, puis a été repéré dans quelques autres pays, notamment le Royaume-Uni et la France.

Un variant britannique plus contagieux que le virus initial

Plusieurs études scientifiques, pas encore évaluées par les pairs et se basant principalement sur des modélisations, concluent que le variant britannique est largement plus transmissible. Pour leur dernier rapport, publié le 31 décembre, les chercheurs de l'Imperial College de Londres ont analysé des milliers de génomes de virus du Sars-CoV-2 séquencés entre octobre et décembre. Selon deux méthodes différentes, ils en concluent que ce variant a un "avantage important" en termes de contagiosité : 50 à 75% plus contagieux.

Les résultats préliminaires concernant le variant sud-africain font également état d'une plus forte transmissibilité, mais moins de données sont disponibles. Pour autant, les experts soulignent qu'on ne peut encore pas dire avec certitude que ces deux variants sont nettement plus contagieux. Même si elle semble vraisemblable, cette hypothèse n'est pour l'instant basée que sur des observations épidémiologiques, dont l'explosion de l'épidémie en Angleterre.

"Il semblerait qu'une ou deux mutations soient responsables de la meilleure contagiosité mais c'est encore à vérifier", explique Vincent Enouf, du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur à Paris. Mener des analyses pour prouver avec certitude la plus grande contagiosité d'un variant est une procédure longue et complexe, souligne-t-il.

La vaccination pour lutter contre les variants

L'Europe doit "faire plus" face à "une situation alarmante" attribuée à la circulation du variant britannique, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS) jeudi 7 janvier. Et à Londres, la situation est "hors de contrôle", s'est alarmé vendredi le maire, Sadiq Khan, selon qui les hôpitaux risquent d'être "submergés": "Nous manquerons de lits dans les deux prochaines semaines si la propagation du virus ne ralentit pas drastiquement".

Par ailleurs, les premières études sur le variant britannique font état d'une plus grande contamination des jeunes de moins de 20 ans, ce qui repose la question de l'ouverture ou non des écoles. Face à l'explosion de l'épidémie, l'Angleterre et l'Ecosse ont mis en place lundi un nouveau confinement strict, avec fermeture des écoles.

Alors que les campagnes de vaccination offrent un espoir de sortir de cette crise sanitaire mondiale, certains s'interrogent sur la capacité des vaccins à lutter contre les nouveaux variants. De leur côté, BioNTech et Pfizer ont assuré vendredi que leur vaccin était efficace contre la mutation N501Y commune aux variants britannique et sud-africain. Mais l'étude sur laquelle ils s'appuient ne porte pas sur l'ensemble des mutations : elle ne suffit donc pas à conclure que l'efficacité du vaccin sera la même que contre le virus classique. Plusieurs laboratoires ont assuré qu'ils étaient capables de fournir rapidement de nouvelles versions du vaccin si besoin était.

Les gestes barrières contre les variants

Ainsi, pour les pays où les cas de nouveaux variants ne sont pas largement répandus, l'ECDC recommande "des efforts pour ralentir la propagation, similaires à ceux mis en place au début de l'épidémie" : tests des personnes arrivant de zones à risque avec éventuelles quarantaines, isolement et traçage des contacts renforcés pour les personnes contaminées, limitation des voyages...



Certains tests PCR peuvent également donner une indication de la présence du variant britannique, avant des analyses plus poussées. "C'est un premier filtre, et ensuite on va aller faire du séquençage" pour s'assurer qu'il s'agit bien du variant, selon Vincent Enouf. Au niveau individuel, "parce que ces variants semblent se répandre plus facilement, nous devons être encore plus vigilants dans nos mesures de prévention pour ralentir la propagation du Covid-19", a insisté le Dr Walke, faisant référence au port du masque, à la distanciation physique, au lavage des mains et à l'aération des espaces fermés, sans oublier d'éviter la foule.