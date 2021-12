Coronavirus : les Français se ruent vers les test à l'approche des fêtes

Réduire les grandes tablées, évitez la bise au pied du sapin et se faire tester, c'est ce que recommande le Conseil scientifique. A minima, un antigénique le jour-même. Et à une semaine de Noël, c'est déjà la ruée dans les laboratoires.

Les patients s'agglutinent dans la salle d'attente. Certains doivent même patienter en file indienne à l'extérieur du laboratoire. "Je suis venu faire un test PCR obligatoire pour partir en colonie de vacances", explique Solal, malgré tout méfiant avant de partir. "C'est rassurant, mais on va être 400 à partir, donc c'est quand même beaucoup". Une décision de la colonie qui ne plaît pas trop à la mère du jeune homme : "C'est bien de la faire, maintenant il est vacciné deux fois, donc on trouve ça un petit peu bizarre".

Jour de fête chez Nasrine ce dimanche. Ils seront 10 autour de la table pour l'anniversaire de son petit fils. "Je suis vacciné des trois doses et je préfère un test pour moi et pour les autres".

Quelques cas de la Covid au travail, Romain préfère se rassurer avec un test PCR. "Il y a des gens qui peuvent être à risques dans ma famille, donc c'est pour être sûr de ne pas les mettre en danger. Normalement on prévoit deux repas de Noël. Si je suis positif, je vais sauter les deux repas. Chez Romain, cette année, pas question de laisser papi et mamie seuls dans la cuisine pour déguster le chapon et le saumon fumé.

