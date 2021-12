ÉDITO - Coronavirus : la vaccination obligatoire des 5-11 ans est-elle envisageable ?

Débattre de la vaccination de ces enfants, de nos enfants, c’est l’assurance de mettre un peu d’ambiance à table. C’est un coup à faire enrager sa belle-sœur et à finir avec un morceau de bûche aux 3 chocolats en pleine tronche et ça peut vous pourrir n’importe quel dîner de réveillon en famille si le débat s’engage à table et que tout le monde n’est pas d’accord.

Dans notre sondage BVA pour RTL et Orange publié ce vendredi matin sur la question : faut-il faire vacciner les enfants de moins de 12 ans ? La majorité des Français y sont favorables, mais si vous interrogez simplement les parents, donc ceux qui sont directement concernés, là, quasiment 2 sur 3 ne veulent pas entendre parler de vaccination pour leur bambin.

Et si vous trouvez toujours que j’exagère, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur le sujet sur RTL, interrogé par des enfants, a répondu : "Ça sera un choix qui sera laissé aux parents, pour le moment". Et bien sûr, tout est dans le "pour le moment".

Cela veut sûrement dire qu’un jour tous nos enfants, même les plus jeunes, seront vaccinés contre la Covid-19. Et ça veut dire qu’il faut se souvenir de ce qui s’est passé il y a un an tout juste, quand les Français n'étaient majoritairement pas favorables pour se faire vacciner. La célèbre Mauricette a été la première juste après Noël, puis l’opinion s’est renversée, mois après mois, et seulement quand ça a été le cas, l’instauration du passe sanitaire a été l’équivalent d’une obligation qui ne disait pas son nom.

La vaccination obligatoire pour les 5-11 ans trop risquée politiquement ?

Pour les enfants, d’après de nombreux cadres de la majorité, on se dirige exactement vers le même schéma, essayer de convaincre d’abord, puis hausser le ton petit à petit et passer de la conviction à la "presque obligation". D’ailleurs jeudi, Jean-Michel Blanquer l’a dit : un passe sanitaire pour les 5-11 ans, pour l’école c’est non, pas question, mais pour leurs activités périscolaires, pour le foot, l’escalade ou le piano, ce n’est "pas inimaginable" .

Cela traduit que le temps politique et le temps sanitaire ne sont définitivement pas calés sur les mêmes fuseaux horaires. Pour limiter la propagation du virus, la vaccination des plus petits serait peut-être utile dès maintenant, mais politiquement, pour un président en quête de réélection, elle est beaucoup trop risquée.

Alors le 24 décembre, mangez votre dinde tranquillement, débattez-en calmement si possible, vous n’aurez pas de vaccination obligatoire pour les 5-11 ans au pied du sapin. Mais c’est un sujet qui va nous occuper, au mois de janvier, puis pendant la campagne, et puis probablement aussi bien après l’élection du mois d’avril 2022.