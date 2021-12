DÉBAT - Coronavirus : faudra-t-il obligatoirement vacciner les enfants ?

Alors que le comité français d'éthique (CCNE) s'est prononcé ce vendredi 17 décembre en faveur de l'ouverture de la vaccination anti-Covid à tous les 5-11 ans, en laissant le choix aux parents et en excluant d'imposer un passe sanitaire aux enfants, un sondage BVA pour RTL et Orange montre "que les Français sont partagés même s'ils sont une courte majorité de 55% à se déclarer favorables à la vaccination pour les moins de 12 ans", explique Adelaïde Zulfikarpasic, directrice du département Opinion à l'Institut BVA.

"Ce qui est intéressant, c'est la position des parents : eux sont majoritairement opposés, à hauteur de 6 sur 10. En réalité, il y a une vraie différence sur le sujet entre parent et non parent d'enfants de moins de 12 ans puisque 6 sur 10 des non-parents y sont favorables", a-t-elle détaillé. Difficile donc de composer avec ces chiffres, l'urgence est d'y aller dans la pédagogie en pensant que le rationnel va finir par l'emporter.

Pour Stéphane Paul, immunologiste au CHU de Saint-Étienne, membre du comité vaccin Covid-19, ce décalage se "perçoit dans les hôpitaux et n'est pas propre à la vaccination Covid. Malgré l'accord du comité d'éthique, il ne faut pas se précipiter car on manque beaucoup de données. Si on vaccine les enfants, c'est pour réduire les transmissions et non pas pour les formes sévères", affirme-t-il, expliquant que les données manquent sur "la transmission du virus par les enfants, même après deux doses".