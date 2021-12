La rumeur bruissait depuis plusieurs jours, Christiane Taubira fait donc un pas de plus vers la présidentielle. L'ex ministre ne dit pas officiellement qu'elle est candidate mais "envisage de se présenter", dans une vidéo postée sur sa page Facebook ce vendredi dans la matinée. Si le flou persiste donc encore, Yannick Jadot, candidat EELV à l'élection présidentielle, appelle à "ne pas perdre les Français".

"À force d'avoir un camp politique, une partie de la gauche, qui ne sait plus où il va, cela va entraîner tout le monde dans des questions où l'on se parle entre nous. À quatre mois de l'élection, il faut parler aux Français", explique-t-il.

Mercredi, Yannick Jadot était l'invité de RTL et avait appelé la gauche à se rassembler "autour de l'écologie", affirmant avoir échangé avec l'ancienne ministre de la Justice : "J'ai dit que la porte est ouverte, travaillons ensemble, on a le défi écologique majeur (...) Nous savons les impacts sur chacune et chacun, y compris en France (...) Les Françaises et les Français attendent des réponses", avait-il lancé.

De son côté, Anne Hidalgo propose un débat télévisé aux candidats de gauche. La maire de Paris sera l'invitée de RTL Soir ce vendredi à 18h15.

