L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy Claude Guéant est incarcéré à la prison de la Santé (Paris) depuis ce lundi 13 décembre. Sa dernière condamnation dans cette affaire date de 2019. À l'époque, il a en effet été condamné à un an de prison ferme par la cour de cassation dans l'affaire des primes de cabinet.

Il faut remonter à 2002 pour connaître tous les tenants et les aboutissants de ce qui lui est reproché. Claude Guéant est alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy et se verse des primes prises dans une enveloppe dédiées à la base aux policiers. Depuis sa condamnation, l'ex-bras droit de l'ancien chef de l'État rembourse tous les mois 3.000 euros, une somme que la cour d'appel de Paris a jugé insuffisante début novembre.

Une partie de sa liberté conditionnelle et de son sursis ont donc été révoqués. L'incarcération de Claude Guéant est une "décision difficile" pour l'avocat de ce dernier, maitre Bouchez El Ghozi :"3.000 euros par mois, c'est déjà beaucoup quand vous gagnez une retraite de 5.500 euros mensuels", explique-t-il.

"Il a un sentiment d'injustice car il fait ce qu'il peut pour payer cette dette et cumule depuis un des années un certain nombre de mises en cause dans des affaires judiciaires. Il est âgé de 77 ans et cela commence à faire beaucoup à supporter", a-t-il enfin déploré. Celui qui va passer ce soir la première nuit de sa vie derrière les barreaux pourrait y rester en théorie près de 9 mois.

À écouter également dans ce journal

Football - Le Paris Saint-Germain affrontera le club anglais de Manchester United en 1/8e de finale de la Ligue des champions. Ce sera les retrouvailles entre les Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. De son côté, Lille fera face aux Londoniens de Chelsea.

Justice - Yannick Agnel, mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans, "reconnaît la matérialité des faits reprochés", a déclaré ce lundi la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, lors d'une conférence de presse.

Diplomatie - Emmanuel Macron est en déplacement en Hongrie ce lundi 13 décembre. Il doit déjeuner ce midi avec le Premier ministre Viktor Orban, qu'il a lui-même qualifié d'opposant politique la semaine dernière.