En ce début de vacances scolaires et à quelques jours de Noël, ce sont les enfants qui ont interrogé le président de la République, sur RTL. Ces six enfants, âgés de huit à onze ans, sont tous abonnés à Mon Quotidien, aiment l'actualité et ont donc échangé pendant près de 20 minutes avec Emmanuel Macron. De nombreux sujets ont été abordés, mais celui qui est revenu sans cesse, tout au long de cette interview c'est la crise sanitaire. L'épidémie est de loin le sujet qui leur tenait le plus à cœur.

"Quand est-ce qu'on pourra enlever le masque dans les écoles ?", demande Inès, 11 ans. "Je ne peux pas te donner une date fixe", répond Emmanuel Macron, avant d'expliquer le retour de ces masques dans les classes. "Ce fameux virus recircule à nouveau beaucoup, et en particulier dans les classes. Si on veut pouvoir laisser les écoles ouvertes, il faut qu'on essaie de se protéger tous et qu'on freine. Je pense qu'à la rentrée, il y aura encore le masque".

Le retrait de cette mesure pourrait toutefois être bloqué par le variant Omicron. "Après, ça dépend si ce nouveau variant qui arrive nous oblige à encore faire ça quelques semaines. Sinon, dès que le virus circulera un peu moins vite, on pourra revenir comme on était il y a quelques mois et réenlever à nouveau", indique le chef de l'État.

Comment vont se passer les fêtes de fin d'année ?

De nombreuses questions portaient également sur ce Noël sous Covid-19. "Pour Noël, est-ce que je pourrai aller voir mes grands-parents ?", demande Inès au président. "Oui, mais le mieux serait d'abord que tes grands-parents aient fait le rappel pour se protéger", explique Emmanuel Macron. "Après, avant que tu ailles les voir, il faut que tu fasses un test pour être sure que tu n'as pas le virus".

Héloïse, 8 ans et demi, souhaite savoir si elle devra être vaccinée pour fêter Noël. "Non", assure Emmanuel Macron, "D'abord, on va attendre ce que nous disent les médecins. On va sans doute ouvrir la vaccination aux 5-11 ans. Tous les détails vont être donnés dans les prochains jours, je pense la semaine prochaine. Après, ce sera un choix qui sera laissé aux parents".

Les enfants ont aussi demandé au président comment il allait passer ces fêtes. "J'ai fait ma liste pour le Père Noël, il y a des livres et des disques". Un enfant lui demande alors avec qui il fêtera Noël. "Je vais fêter Noël avec ma femme, nos enfants et nos petits-enfants", répond-il avant d'expliquer que les fêtes se déroulent de manière "très classique" chez les Macron.

Candidat ou pas ?

À moins de quatre mois de l'élection présidentielle, il a aussi été question de cette course à l'Élysée. Là aussi, les enfants se révèlent sans filtre. "Est-ce que vous avez envie d'être président en 2022 ?", lui demande une enfant. "Je vais un peu, pendant la période des fêtes, réfléchir à ça", rétorque Emmanuel Macron qui n'a pas encore présenté officiellement sa candidature. "J'ai encore envie de faire des choses pour notre pays", ajoute-t-il.

"C'est beaucoup de contraintes personnelles", explique le chef de l'État aux enfants. "Est-ce que j'ai de bonnes idées et est-ce que ces idées peuvent convaincre ? Ça ne sert à rien d'être président pour être président, il faut l'être pour essayer de faire des choses auxquelles tu crois". En cas de non-réélection, il confie que son avenir sera incertain. "Je ne me suis pas encore projeté. Là, je suis vraiment dedans donc je n'ai pas encore réfléchi à la suite pour moi".

L'intégralité de ces échanges sera diffusé ce vendredi 17 décembre à 19h15 sur RTL dans un nouveau numéro d'Ils refont la France spécial enfants.