Coronavirus et confinement : quels sont les 4 scénarios possibles ?

publié le 04/06/2020 à 18:43

Le déconfinement se poursuit. Prochaine étape le 22 juin. Les restaurants pourraient rouvrir dans toute la France, même en zone orange, mais seulement si tout va bien.

Ce jeudi 4 juin, le conseil scientifique a rendu public son septième avis sur les différents scénarios possibles en fonction de la circulation du virus. Pour l'instant, bonne nouvelle, on suit le scénario le plus optimiste, celui où l'épidémie est sous contrôle.

Le nombre de nouveaux cas est limité, voire même en décroissance. Il existe certes quelques clusters mais ils sont maîtrisés. Pendant au minimum deux mois, il faut encore tester et isoler les personnes malades, rechercher les cas contacts et toujours inciter la population à appliquer les gestes barrières. Ce qu'elle devra faire pendant encore six mois.

À la fin de cette période, les autorités sanitaires évalueront la situation en fonction du retour ou pas du virus pendant l'hiver. Ce scénario optimiste s'accompagne de la levée des restrictions de déplacements. En revanche, un retour plus complet des enfants à l'école n'est envisagé que pour la rentrée de septembre.

Trois autres scénarios sont décrits par le conseil scientifique. À chaque étape, la situation épidémique se détériore pour arriver au scénario quatre : l'épidémie repart, elle atteint un stade critique et les autorités sanitaires se retrouvent devant un choix crucial, reconfiner ou pas la population pour éviter le débordement des services de réanimation.

À écouter également dans ce journal

Emploi - Emmanuel Macron et Édouard Philippe reçoivent syndicats et patronat ce jeudi 4 juin. Le taux de chômage s'est envolé en avril : la France compte désormais plus de 6 millions de demandeurs d'emploi. Au coeur des préoccupations : l'emploi des jeunes. Ils sont environ 700.000 à rentrer sur le marché du travail.

Cinéma - Les salles obscures pourront rouvrir le 22 juin prochain dans toute la France, avec des normes sanitaires renforcées et de nouveaux films à l'affiche.

14 juillet - L'armée sera privée de défilé cette année. La cérémonie de la fête nationale sera restreinte, en raison de la crise sanitaire, et les soignants seront mis à l'honneur.