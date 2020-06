Crise économique : faut-il demander une baisse de votre taux d'imposition ?

publié le 04/06/2020 à 14:58

Il ne reste plus que quelques heures pour remplir votre déclaration de revenus en ligne. Vous avez jusqu'à minuit ce jeudi si vous habitez dans les départements 1 à 19. Pour les autres, ceux de 20 à 54, la date de limite est fixée au 8 juin, pour les derniers ce sera jusqu'au 11 juin et même 12 juin pour la version papier.



Concernant la prime Macron que certains appellent la prime "gilets jaunes", faut-il déclarer ce coup de pouce au pouvoir d'achat ? Non, sauf si vous gagnez plus de trois fois le Smic, c'est-à-dire plus de 3.650 euros nets par mois. Vos revenus ne sont plus les mêmes à cause de la crise économique et sanitaire, faut-il demander une baisse de votre taux d'imposition ? "Pour les personnes pour lesquelles le chômage partiel a été assuré, les revenus sont sensés ne pas avoir trop bougé. Donc il n'y a pas forcément d’intérêt à aller chercher à moduler le taux de prélèvement à la source", explique l'expert comptable Youssef Gomery.

Concernant les travailleurs indépendants, qui ont vu leurs revenus chuter, "il est plus qu'utile de pouvoir se poser la question si il n'y a pas intérêt à aller moduler l’acompte et le revoir éventuellement à la baisse", poursuit-il.