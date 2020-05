Annonces d'Édouard Philippe : les cinémas rouvriront le 22 juin

publié le 28/05/2020 à 18:32

Fermés depuis le début du confinement, les cinémas pourront rouvrir dans moins d'un mois, le 22 juin prochain.

Lors de la conférence de presse qui acte la deuxième phase du déconfinement français, le Premier ministre Édouard Philippe a fait de nombreuses annonces et a affirmé que les cinémas pourront rouvrir dès le 22 juin prochain en respectant un protocole sanitaire strict.

Le Premier ministre a en effet affirmé jeudi que "les résultats sont bons" dans la lutte contre le coronavirus, et, ce faisant, il a annoncé notamment la fin de la limite des 100 km et la réouverture des cafés, bars et restaurants, avec des restrictions plus importantes dans certaines zones. Dans les zones oranges, en effet, les bars et restaurants pourront rouvrir mais uniquement en terrasse. En zone verte, les tables ne devront pas excéder les 10 convives.