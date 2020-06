14 juillet : une cérémonie remplacera le traditionnel défilé militaire à Paris

et AFP

publié le 04/06/2020 à 11:30

Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées sera remplacé par une cérémonie place de la Concorde, qui rendra notamment hommage aux soignants, a annoncé l'Élysée ce jeudi 4 juin. Cette décision intervention pour respecter les exigences sanitaires, dans le contexte de pandémie de coronavirus qui touche la France depuis plusieurs mois.

La cérémonie comprendra "un dispositif resserré ramené à 2.000 participants et environ 2.500 invités", dans le respect des règles de distanciation physique, a précisé la présidence.

Habituellement ce sont plus de 4.000 militaires qui remontent les Champs-Élysées lors d'une cérémonie suivie par de nombreux spectateurs massés le long de l'avenue. On ne sait pas si le passage de la Patrouille de France, très apprécié et le feu d'artifice tiré aux pieds de la Tour Eiffel seront maintenus.