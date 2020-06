Coronavirus : 109 clusters recensés en France, où sont-ils ?

publié le 30/05/2020 à 19:37

Au 27 mai, 109 foyers de contamination avaient été recensés dans le pays, selon Santé publique France, qui constate une "augmentation". Ces zones sont appelées foyers, ou "cluster", lorsqu'au moins trois cas potentiels ou confirmés ont été repérés, au cours d'une même semaine et dans une même communauté, ou suite à un rassemblement. Les personnes ne se connaissent pas forcément entre elles.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, Santé publique France fait état de 104 clusters en France hexagonale et 5 dans les départements et régions d’Outre-mer. Les régions Bretagne, Pays-de-la- Loire, Normandie comptent 14 foyers de contamination, a relevé Ouest-France.

On en trouve également 19 en Île-de-France, dont 7 dans les Yvelines, le département le plus touché. Les Hauts-de-France eux en dénombrent 11, dont 6 dans le Nord, deuxième département de France le plus touché.

La carte des clusters publiée le 29 mai Crédit : Santé publique France

Le niveau de "criticité" de ces clusters est modéré pour 37% d'entre eux et élevé pour 38% d'autres. Par ailleurs,14 % ont été maîtrisés, c’est-à-dire que l'on n'a pas constaté de nouveaux cas depuis une semaine, 7% sont même clôturés, c'est-à-dire que l'on n'a pas recensé de nouveaux cas, 14 jours après la date de début des signes du dernier cas. Mais 80% de ces foyers de contamination sont toujours en cours d’investigation.