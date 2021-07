L'épidémie continue de s'envoler sur une grande partie du territoire. On décompte en moyenne ces 7 derniers jours 9.900 nouveaux cas par jour contre 4.300 par jour la semaine précédente. Cela signifie qu'en une semaine le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 130%, preuve de la vitesse à laquelle se propage le variant Delta.

Cette hausse se constate dans toutes les régions mais c'est surtout net dans les zones touristiques, dans tout le sud du pays et sur la côte ouest. Les cinq départements où le taux d'incidence est le plus fort sont les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse, l'Hérault, les Alpes-Maritimes et enfin la Charente-Maritime.

Il n'y a donc plus de doutes, "nous sommes bel et bien entré dans la 4e vague de l'épidémie", a assuré Olivier Véran ce mardi 20 juillet sur RTL. Elle touche, pour l'instant, en très grande majorité les jeunes, moins vaccinés mais aussi moins à risque. C'est la raison pour laquelle on n'a pour le moment pas d'impact sur l'hôpital. Le gouvernement renouvelle son appel à la vaccination générale. Aujourd'hui, 32% des adultes ne sont toujours pas vaccinés, 20% des moins de 50 ans.

À écouter également dans ce journal

Faits divers -Fin de la traque qui aura duré 48 heures dans les Alpes-Maritimes à Gréolières. Marc Floris, introuvable, était soupçonnée du meurtre de son ex-compagne à coté de Saint-Tropez. Son corps sans vie a été découvert dans la montagne à quelques centaines de mètres de chez lui.

Coronavirus - Le passe sanitaire entre en vigueur demain dans les cinémas, les théâtres et les salles de sport. Il sera étendu aux bars, restaurants et transports courant aout, sans date précise. Selon Olivier Véran, on pourra enlever le masque y compris en intérieur dans les lieux soumis à ce passe.

International - La Belgique s'est figée aujourd'hui à midi, jour de deuil national en hommage aux 31 victimes recensées à ce jour des inondations mais 70 personnes sont toujours portées disparues. En Allemagne, le bilan s'est alourdi 169 personnes ont perdu la vie.