Coronavirus : les chiffres inquiétants du variant Delta

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

Plus de 100.000 Français ont manifesté ce samedi 17 juillet contre ces mesures. Et pourtant, lorsqu'on regarde les chiffres de la contamination, la vitesse à laquelle se propage le variant Delta, il y a urgence. En effet, +80% en une semaine, environ 8000 nouveaux cas par jour, la dynamique de l'épidémie est plus forte que lors des trois premières vagues et le nombre de cas double tous les 5 jours.

Heureusement, on part de plus bas que lors des vagues précédentes mais comme le variant Delta est plus contagieux, le rythme s'accélère avec des records chez les 20-29 ans : +93% en une semaine, +90% chez les 10-19 ans. Il y a aussi des départements où la digue a cédé en quelques jours : dans les Pyrénées Orientales notamment où en une semaine l'incidence est passée de 41 à 258, du jamais vu.

Tous les experts scrutent désormais la situation à l'hôpital où l'on peut observer une très légère augmentation du nombre de malades en 48h mais cela est dû à une remontée tardive des données à cause du 14 juillet. La hausse spectaculaire du nombre de doses de vaccins administrées donne de l'espoir aux épidémiologistes, même si la protection n'est pas immédiate, cela retarde sans doutes le pic et le taux de saturation des hôpitaux.

A écouter également dans votre journal

International - En Allemagne, Angela Merkel promet l'aide de l'état et des régions, après les inondations catastrophiques qui ont fait plus de 150 morts. La chancelière était très émue lorsqu'elle est venue au chevet des sinistrés.

Sport - Tour de France - Les 142 coureurs partis de Chatou dans les Yvelines franchiront à 19h la ligne d'arrivée sur les Champs-Elysées sous un soleil de plomb et sous les yeux d'une foule venue en nombre. Un premier point avec Christian Ollivier.

Politique - Le groupe parlementaire Libertés et territoires demande l'exclusion d'une de ses députés : Martine Wonner élue du Bas-Rhin. Ce samedi 17 juillet, elle avait exhorté les manifestants contre le passe sanitaire à envahir les permanences des parlementaires.