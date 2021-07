Coronavirus : pourquoi les vaccins anti-Covid sont sûrs et largement éprouvés

Les arguments des anti-passe et anti-vaccin, qui étaient plus de 100.000 dans les rues le week-end dernier, c'est notamment le manque de recul sur les vaccins après leur mise sur le marché en un temps record. Une idée répandue, mais infondée. En effet, avec plus de 3 milliards de doses injectées dans le monde, on a largement dépassé le stade expérimental. D'autant plus que les effets secondaires graves d'un vaccin interviennent toujours quelques semaines après l'injection, pas après plusieurs mois. Or en Europe, les premières vaccinations datent du mois de décembre.

Grâce à la pharmaco-vigilance, mise en place dans chaque pays, on connaît donc ces effets indésirables, majoritairement classiques pour des vaccins et sans gravité. En France, pour le sérum de Pfizer, le plus injecté, un peu plus de 9.000 cas graves ont été recensés sur près de 46 millions d'injections.

Les anti-vaccins dénoncent d'ailleurs ces sérums ARN, fabriqués via une technologie qu'ils considèrent comme nouvelle et mal connue. Pourtant les chercheurs travaillent dessus depuis une trentaine d'années. Des vaccins ARN ont déjà été testés face au virus Ebola et Zika.