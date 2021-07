Coronavirus : "Oui, la 4e vague est là", confirme Olivier Véran sur RTL

L'alerte a été donnée ces dernières semaines : les cas de coronavirus repartent à la hausse en France. Avec plusieurs milliers de nouvelles contaminations quotidiennes selon les chiffres de Santé publique France, le ministre de la Santé Olivier Véran l'affirme mardi 20 juillet : "oui, la quatrième vague est là".

"Ce qui change, comparé aux premières vagues, c'est que le virus va très vite et est beaucoup plus contagieux", notamment à cause du variant Delta, explique le ministre. "On est entre 100 à 130% d'augmentation des cas", détaille ce dernier.

Apparu à de nombreuses reprises dans les médias pour promouvoir une vaccination massive de la population française, le ministre de la Santé réitère cet appel mardi, car "c'est maintenant qu'il faut agir". Sur la ligne tenue par le gouvernement au sujet du vaccin et du passe sanitaire, Olivier Véran rappelle qu'"à l'individualisme, nous préférons la responsabilité collective", et que l'objectif est d'atteindre l'immunité collective.