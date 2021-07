Cluster au Hangar FL de Bordeaux : 81 personnes positives, 2.000 cas contacts

Les chiffres grossissent autour de ce cluster. Ce mardi 20 juillet, l'Agence régionale de santé (ARS) a publié un nouveau bilan du cluster au Hangar FL de Bordeaux, lors de soirées électros organisées les 9, 10 et 11 juillet derniers. Désormais, ce sont 81 personnes présentes sur place qui ont été testées positives à la Covid-19.

Toutes les personnes contaminées ont été placées à l'isolement pour une durée de 10 jours ainsi que leurs contacts proches (7 jours). Mais, les chiffres autour de ce cluster pourraient à nouveau être revus à la hausse. Et pour cause, l'ARS a recensé pas moins de 2.000 personnes cas contacts. Ces dernières, qui avaient acheté leurs places via la billetterie en ligne, doivent être contactées cette semaine par sms ou par courriel. Elles sont invitées à se faire tester et vacciner rapidement.

Des failles dans les contrôles à l'entrée ?

À la suite de ces soirées, plusieurs internautes se sont plaints sur les réseaux sociaux de contrôles légers à l'entrée. Il y avait bien eu des contrôles, notamment du passe sanitaire et de la carte d'identité, mais apparemment ils n'ont pas toujours été faits dans les règles. Face à ces accusations, l'organisateur de la soirée affirme que tout a été fait correctement.

Selon France Bleu, au regard de l’évolution de la situation sanitaire, la direction du Hangar FL a pris la décision d'annuler deux soirées qui devaient se tenir les 23 et 24 juillet, en concertation avec la Préfecture et l’ARS.