L'Europe de l'Ouest a été frappée par des intempéries dévastatrices, causant la mort de quelque 200 personnes et faisant de milliers de sinistrés. De nombreuses personnes sont encore portées disparues après les pluies diluviennes qui se sont abattues notamment en Belgique et Allemagne, qui recense le plus grand nombre de victimes avec plus de 160 décès.

En Belgique, où 24 décès étaient recensés samedi, des centres de collectes se sont ouverts un peu partout dans le pays, afin de récolter du matériel pour les sinistrés (matelas, lits de camp, duvets, etc). Les associations sont également mobilisées sur le terrain et appellent aux dons, comme Caritas Secours ou la Croix-Rouge, qui agit aussi en Allemagne. Si vous faites votre don via virement, il est précisé de stipuler "inondation" en libellé.

Dans la région des Flandres, en Belgique, vous pouvez également donner de votre temps en passant par la plateforme SOS inondation, qui recense les demandes et propositions d'aides, relaie La Voix du Nord. Enfin, le Secours populaire a également appelé aux dons afin de venir en aide aux sinistrés européens en apportant un soutien moral et une aide matérielle à ceux qui ont parfois tout perdu.