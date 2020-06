et AFP

publié le 15/06/2020 à 16:51

Le gouvernement a annoncé un retour à la normale dans les écoles et collèges à partir de lundi prochain, qui pourra se faire, assure-t-il, grâce à un allègement des règles de distanciation physique dans les classes.

Mais le retour à la normale ne se fera pas au lycée, car si des études ont montré que les enfants semblaient peu contaminants, ce n'est pas certain pour les jeunes adultes. Toutes les régions passant en "zone verte", les établissements pourront néanmoins décider d'accueillir les élèves par niveaux, de manière à éviter un trop grand brassage.

Quant aux crèches, écoles et collèges, ils rouvriront pour tous à partir du 22 juin, avec une présence "obligatoire", a annoncé dimanche 14 juin le président Emmanuel Macron. Ainsi, fini le volontariat pour les familles qui ne souhaitaient pas y remettre leurs enfants, en raison de craintes suscitées par l'épidémie de coronavirus.

À partir de lundi prochain, l'école et le collège reprendront "selon les règles de présence normale", a déclaré le chef de l'État, c'est-à-dire tous les jours. Les effectifs ne seront plus limités à 15 élèves par classe en primaire et 10 en maternelle.