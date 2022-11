La Première ministre, Élisabeth Borne, a dégainé le 49.3 pour la quatrième fois, mercredi 2 novembre, pour le texte portant sur l'ensemble du budget en première lecture. En réponse, la France insoumise a annoncé le dépôt d'une quatrième motion de censure.

Plus tôt dans la journée, Élisabeth Borne était au Sénat où il a été question des méga bassines de Sainte-Soline et des manifestations qui ont eu lieu contre leur construction durant le week-end. La cheffe du gouvernement a réagi à cette mobilisation : "Ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes. L'opposition à un projet ne justifie jamais la violence", a-t-elle assuré concernant les affrontements du week-end.

Auparavant, en pleine commission des lois, le ton est également monté avec Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait embrasé le débat en employant le mot "écoterrorisme", qui a gêné, jusque dans la majorité. Des députés de la Nupes lui ont reproché ses propos. "Un jeune homme victime de tirs de LBD en plein visage, mais de quoi parle-t-on, monsieur le ministre, d'une manifestation de militants écologistes, et sûrement pas d'écoterrorisme", a riposté Thomas Portes, député insoumis.

De son côté, Gérald Darmanin s'attaque aux élus qui étaient sur place, à Sainte-Soline. "Vous étiez manifestement du côté de ceux qui ont attaqué les gendarmes à coups de pierre", a-t-il affirmé. Ses mots ont été repris par la droite, à l'exemple du député LR, Éric Ciotti, qui a qualifié les manifestants "d'extrémistes".

À écouter également dans ce journal

Énergie - Selon le gestionnaire d'électricité français, RTE, la consommation d'électricité des Français a baissé de presque 6 % en octobre 2022. Cette baisse est largement due aux entreprises.

Secte - Selon les chiffres de la Miviludes, les signalements pour dérives sectaires ont augmenté depuis la crise sanitaire. Les Français, plus isolés, ont pu être plus facilement approchés par des gourous.

Chine - La plus grande usine du monde est confinée en raison du Covid-19. Au total, 200.000 employés fabriquant des iPhone sont bloqués à l'intérieur de l'usine.

