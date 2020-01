Les infos de 12h30 - Réforme des retraites : comment les grévistes tiennent-ils ?

publié le 09/01/2020 à 14:24

Au 36e jour de la grève en opposition à la réforme des retraites, la CDFT exige toujours le retrait de l'âge pivot, ce que refuse pour l'heure l'exécutif. La situation est chaotique à la SNCF et à la RATP et on compte près de 19% de grévistes dans l'éducation primaire, selon le ministère de l'Éducation nationale, et 16% dans le secondaire. A l'occasion de la quatrième journée de manifestation interprofessionnelle, ce jeudi 9 janvier, RTL s'est rendu à Bordeaux, où les manifestants battent le pavé.

"On est tellement à avoir des problèmes d'argent, qu'on tire, on tire", estime, au milieu du cortège bordelais, Joachim, employé de la SNCF et gréviste depuis le début du mouvement. Et d'ajouter : "Mais il faut défendre la cause. C'est compliqué, mais en temps normal c'est déjà compliqué. Malheureusement, on s'habitue". Même son de cloche du côté de Bernadette, qui travaille dans l'enseignement et fait grève depuis plus d'un mois. "C'est difficile, on en est à 35 jours. Les caisses de solidarité se mettent en place, on essaie de tenir", assure-t-elle.

Bernadette explique aussi que "ça pourrait devenir compliqué" mais précise n'être pas prête à renoncer maintenant. "On a commencé, donc il faut qu'on aille au bout", dit-elle à notre micro. À Bordeaux, ce jeudi, les manifestants vont parcourir un peu plus de cinq kilomètres.

