Retraites : le point sur les manifestations de ce jeudi

publié le 09/01/2020 à 05:30

Désormais plus longue que les grèves de 1986, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce jeudi 9 décembre avec la quatrième grande journée de manifestation. Le gouvernement a, depuis quelques jours, affiché la volonté de trouver une issue avec les partenaires sociaux en fin de semaine.

La SNCF a appelé ce mercredi 8 janvier les Franciliens à éviter particulièrement les trains de banlieue jeudi, 36e jour de la grève des transports et date d'une grande journée de manifesation, l'affluence attendue pouvant rendre les gares dangereuses. "l'ensemble des transports sera de nouveau très perturbé" dans la région, "ce qui risque d'occasionner une forte affluence en gare", souligne la SNCF.



Le nouveau rendez-vous dans la rue jeudi sera l'occasion de tester les forces en présence, avant une nouvelle mobilisation samedi 11 janvier. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-CFE-CGC-FSU y réclamera le retrait pur et simple du projet, après plus d'un mois de mobilisation et déjà trois journées d'actions interprofessionnelles, les 5, 10 et 17 décembre.

L'aérien et les raffineries perturbés

En plus des perturbations dans les transports terrestres jeudi, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) anticipe des "perturbations et des retards" possibles dans l'aérien. Elle a demandé aux compagnies d'annuler un tiers des vols programmés au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Toulouse.

En attendant, la grève se poursuivait mercredi, notamment parmi les avocats, mais aussi dans les raffineries qui l'ont toutes votée, mardi 7 janvier, jusqu'à la fin de la semaine. Selon la CGT, au Havre plus aucune expédition de carburant