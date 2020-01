publié le 08/01/2020 à 11:24

La patience des voyageurs franciliens a des limites, surtout quand ils doivent payer chaque mois 75 euros. C'est le prix du fameux Pass Navigo qui permet de prendre le métro et le RER. Et ça fait cher surtout quand il n'y a pratiquement pas de métro ni de RER, comme c'est le cas depuis plus d'un mois.

La région Île-de-France demande à la SNCF et à la RATP de rembourser ces abonnements. Ce mois-ci, les utilisateurs doivent être à nouveau débité, comme si de rien n'était pour un service, disons-le, proche du néant.

Marc Pélissier, président de l'Association des Usagers des Transports en Île-de-France, réclame, en urgence, un remboursement. "On souhaite au niveau du dédommagement du Pass Navigo avoir une décision dans les prochains jours pour le mois de décembre. Et qu'il puisse y avoir un dédommagement de tous les usagers et abonnés qui soit intégral et simple (...) C'est-à-dire 75 euros environ par personne", demande-t-il.

Dans l'attente d'un hypothétique remboursement, le mouvement de grève en tout cas se poursuit : 35ème jour de mobilisation, 3 TGV sur 4 à la SNCF et un réseau essentiellement ouvert en heure de pointe à la RATP.